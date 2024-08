Hatházi Gergely képeivel és videófelvételeivel szemléltette a gyerekeknek a naprendszert és annak bolygóit.

Csillagászati előadást tartott a gyönki gyerekeknek Hatházi Gergely (Beküldött fotó)

– De előtte még az udvaron az egyik felállított távcsövemmel saját szemükkel, biztonságos védő felszereléssel, távcsőre rögzített, szakboltban vásárolt napfóliával megnézhették Napot és foltjait. Azért ez a nagyon nagy óvintézkedés, mivel szabad szemmel a Napra nézni szigorúan tilos, mert azonnali vakságot is okozhat. Ezt ilyenkor mindig kötelesek vagyunk hangsúlyozni – tájékoztatott az amatőr csillagász, akitől azt is megtudtuk, nagyon jó volt hallani a gyerekektől az érdeklődő kérdéseket, és meglepően volt is némi fogalmuk néhány dologról, ami a fejünk felett létezik.