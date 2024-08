30 ÉVE Irány az óceán. Hét dombóvári fiatal búcsút intett szüleinek, biciklire pattantak, és azt ígérték, vacsorára itthon lesznek – persze a szülők is tudták, hogy az a vacsora nem aznap, hanem huszonöt nappal odébb lesz. Ezidő alatt a gyerekek – két szintén kerékpáros felnőtt, és egy kisbusz kíséretében – kétezer kilométert kerekeznek, terveik szerint Bécs, Linz, Passau, Ulm, Strasbourg, Nancy és Párizs érintésével eljutnak Dieppe-be, ahol megmártóznak az Atlanti-óceánban, majd visszafordulnak. A túrát tíz hónapja kezdték el szervezni, mintegy ezerhatszáz levéloldalt írtak tele és küldték el potenciális szponzoroknak. Az akció nem végződött sikertelenül: hat alapítvány nyújtott segítséget az úthoz, a megyéből összesen negyven támogató akadt, és külhonban is többen várják már jöttüket. (Tolnai Népújság, 1994. augusztus 1.)

30 ÉVE Hőmérsékleti rekord az atomvárosban. Pakson 1979 óta működik meteorológiai állomás. Az ott eddig észlelt legmagasabb hőmérséklet 37 Celsius fok volt. Ez a csúcs szombaton megdőlt, amikor 37,5 fokot mértek. De – mint Labricz István az állomás vezetője elmondta –, nagy a valószínűsége annak, hogy tiszavirág életű lesz ez a „csúcsjavítás”, ugyanis az igazi rekordot, az év(század?) legforróbb napjait a következő hétvégére várják. (Tolnai Népújság, 1994. augusztus 2.)

Muth Tímea, a lakodalmas bátai menyasszonya, teljes ünnepi díszben. Fotó: Gottvald Károly

30 ÉVE XIV. Sárközi Lakodalom. Öt község: Alsónyék, Báta, Decs, Őcsény és Sárpilis összefogásával és szervezésében kezdődtek meg a XIV. Sárközi Lakodalom rendezvényei. A megnyitó helyszínén, Bátán, a tájházba várták 15 órára a vendégeket és az érdeklődőket, hogy végignézzék a menyasszony öltöztetését és a kikérést. A tájház udvarán sűrűn hallatszott külföldi szó is, nemcsak a menyasszony készülődésének lehettek tanúi a résztvevők, a még ma is élő népi kézművesség hagyományaiba is betekintést nyerhettek. Bajnok Sándorné, Lubiczki Jánosné és Balázs Erzsébet öltöztette a bátai menyasszonyt, Muth Tímeát, akit a jelenlévők nagy tetszéssel fogadtak. (Tolnai Népújság, 1994. augusztus 4.)