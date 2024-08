Az informatika terem is a bentlakók rendelkezésére áll (A szerző fotója)



– Ez az ellátás nem állami feladat lenne?

– Alapjában véve az, de vannak olyan egyházak, alapítványok, civil szervezetek, amelyek, szerződések alapján átvállalnak különféle állami feladatokat az oktatásban, egészségügyben, idősgondozásban vagy hajléktalanellátásban. Bár hozzá kell tenni, hogy a mienk az egyetlen speciális gyermekotthon az országban, amelyik nem állami intézményként működik. Sok változáson mentünk keresztül, hisz átalakult a közigazgatás, többször változott a minisztériumok neve, feladatköre is az elmúlt két évtized során. Jelenleg a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez tartozunk, és most már az alkohol- és drogproblémások mellett, magatartászavaros gyerekeket is fogadunk. A jogszabály szerint nyolcfős lehet egy csoport a speciális otthonokban. Két csoporttal indultunk, aztán bővítettünk, s most három csoportunk van, 24 fiatallal. A teljes dolgozói létszám, gazdaságissal, titkárnővel együtt 28 személy. (Vannak közöttük részmunkaidősök és megbízási szerződéssel foglalkoztatottak is.) Nem könnyű a munka, szerencsére a régi, tapasztalt kollégák kitartóak, de tagadhatatlan, hogy jelentős a fluktuáció.

A kissrácnak joga van leköpni a nevelőt

– Egy pofon se csattanhat el?

– Nem, sőt a szóbeli fegyelmezéssel is csínján kell bánni. Most van egy olyan ügyünk, hogy a nevelő csúnyán beszélt, kiabált a gyerekkel, és az feljelentette. A kissrácnak joga van odaállni a nevelő elé, leköpni, elküldeni a búsba, és neki ezt tűrnie kell. Van jelenleg Magyarországon körülbelül 20.500 államigondozott gyerek, s közülük a speciális ellátást igénylők száma egyre emelkedik. Mi is várólistával dolgozunk. Ahogy a társadalmi élet egyre durvább lesz, ahogy a szélsőségek teret kapnak, ahogy liberalizálódik minden, egyre kevesebb eszközünk marad a fegyelmezésre. Meg kell próbálnunk lekötni őket, feladatokat adni nekik, mert ha unatkoznak, annak az lesz a vége, hogy ők adnak feladatot nekünk. Van napirend, jönnek a tanárok, órákat tartanak, adottak az étkezési időpontok, elvárás a rendrakás, a házimunka is. Jól felszerelt az informatika tantermünk, van zeneterápia, konyhakert, állatgondozás, most készül a strandröplabdapályánk, és a pincében boksztermet rendeztünk be. Ezt nem volt könnyű engedélyeztetni. Kérdezték, hogy az eleve agresszív srácoknak miért kell ilyesmi. Mondtam, hogy a sport önfegyelemre nevel, és inkább a ringben essenek egymásnak, ellenőrzött körülmények között, védőfelszerelésben, mint a zuhanyzóban, ahol nincsenek kamerák. Az ismert ökölvívó, Halász Gábor tartja az edzéseket. Van tekintélye.

– Visszahozhatók még ezek a fiatalok az árnyékos oldalról?

– Náluk az a sikertörténet, ha valaki szakmát szerez. De az is eredmény, ha a gyerek megtanulja, hogy nemcsak akkor lehet paradicsomot enni, amikor a szomszédnál érik, hanem akkor is, ha mi, magunk megtermeljük. Ha az összképet nézzük, az sajnos lehangoló. Kapnak zsebpénzt, ruhapénzt, kimenőt, meglógnak, anyagoznak, lopnak, betörnek. Kilencven százalékuknak van valami rendőrségi ügye. Előfordult már minden az évek során, a kiskorú megrontásától a pénzhamisításig. Van gyerekünk most is szökésben, előzetesben, börtönben. Itt a házban is rengeteg a rongálás, mindent zárunk, lakatolunk, a konyhát is, mert ha nem tennénk, kifosztanák a hűtőket. Sajnos sokan születnek olyan családba, 6-8 testvér, féltestvér mellé, ahol a fater sittes, anya prosti és a bűnelkövetés mindennapos dolog. Ha idekerülnek hozzánk, már nem tudunk velük csodát tenni. Szeretnénk őket kirángatni a gödörből, de ha nem nyújtják a kezüket, nem megy. Ezt eleinte nagyon nehéz volt megemésztenünk – és még ma sem könnyű.

– Nem bánta meg, hogy belevágott?

– Olyan alkat vagyok, aki szereti a kihívásokat. Ha egy favágóbrigáddal kimennék az erdőbe, biztos, hogy én akarnám kivágni a legnagyobb fát. Karatéztam, és eljutottam a mester fokig. Elkezdtem triatlonozni, és megszereztem az iron man címet. Futásban sem adtam alább az ultramaratonnál. Meggyőződésem, hogy ha valaki képes arra, amire más nem, akkor kutyakötelessége, hogy azzal foglalkozzon. Ha valamilyen adottságot, tehetséget kaptunk a Jóistentől, az egy jel. Jelzi, hogy mi a dolgunk a Földön.