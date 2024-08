Dr. Ligeti Judit Budapesten született és Kaposváron nőtt fel. Már fiatalon rendkívüli elhivatottságot és kitartást mutatott, amelyek végigkísérték egész pályafutását. Gimnáziumi évei alatt kezdett el vívni, amit egyetemi tanulmányai alatt is folytatott a Pécsi Tudományegyetemen, ahol a PEAC egyetlen női vívójaként írta be magát a sporttörténelembe. Nemcsak az orvosi, hanem a sportéletben is maradandót alkotott, hiszen hosszú éveken át a Tolna Megyei Vívó Szövetség elnökeként tevékenykedett.

Dr. Ligeti Judit és férje egyszerre végezte el az egyetemet, ami különös összhangot teremtett életükben. Ez az összhang jövőre a hatvanadik házassági évfordulójukon csúcsosodik ki, amit gyémánt diploma koronáz meg. A doktornő hivatása iránti elkötelezettsége családjára is átragadt, hiszen egyik lánya szintén bőrgyógyász lett, és két unokája is az orvosi pályát választotta. A családi hagyományok szerint nem meglepő, hogy dr. Ligeti Judit felmenői között is több orvost találunk.

Több díjjal ismerték el a lelkiismeretes, szekszárdi orvos elhivatottságát

Dr. Ligeti Judit munkájának elismeréseként 2004-ben átvehette a rangos Balassa-díjat, amely méltó elismerése volt évtizedek óta tartó elhivatottságának és szakmai kiválóságának. Noha 2006-ban hivatalosan nyugdíjba vonult, azóta is praktizál, így már 59 éve szolgálja Szekszárd lakosságát – ebből két évtizeden át Pakson is rendelt. Rendkívüli lelkiismeretességét és elhivatottságát Szekszárd városa Tormay Károly kitüntető címmel ismerte el.

Élethosszig tartó elköteleződés

Az orvos még hétvégéken is gyakran felveszi a telefont, ha betegeinek szüksége van rá. Számára a gyógyítás több mint hivatás, egy élethosszig tartó elköteleződés.

– Nagyon fontosak számomra a betegeim, ezért sokszor még hétvégén is felveszem a telefont. Természetesen, ha mégsem tudom felvenni, mindenkit vissza szoktam hívni. A mai napig praktizálok. Hetente kétszer találnak meg a betegeim a rendelőmben – mondta dr. Ligeti Judit.

A Szent István-napi elismerés nem csupán a közel hat évtizedes munkásságát ismeri el, hanem emberségét is.