A technológia fejlődése szintén jelentős segítséget nyújt a látásukat elvesztett embereknek. Például a Blindshell nevű fél–okostelefon, amely beszélő funkciókkal van ellátva, lehetővé teszi, hogy az idősek is könnyen használhassák a modern kommunikációs eszközöket. Emellett a számítógépes nagyító– és a felolvasó programok is elérhetőek, amelyek segítségével a látásukat vesztett emberek továbbra is kapcsolatban maradhatnak a világgal.

Az időskori látásvesztés hatalmas kihívást jelenthet, de a megfelelő támogatással és rehabilitációval az érintettek visszanyerhetik életkedvüket és önállóságukat. Ha ön vagy szerettei ilyen helyzetbe kerülnek, ne habozzanak segítséget kérni – mert van kiút a sötétségből.