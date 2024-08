Autóbalesetet szenvedett, Szedresről Tolna felé tartva, a 6-os főút, Vörös keresztként ismert csomópontjánál. (Ahol egy vörösre festett kereszt áll.)

A kántor 1951-ben született, és 1995-ben költözött Erdélyből Magyarországra a családjával. Két évet Pincehelyen dolgozott, azt követően látta el Tolnán – és a környékbeli templomokban, temetőkben – a szolgálatot a szertartásokon. Nyugdíjba 65 évesen vonult, de továbbra is közreműködött, helyettesített a miséken, temetéseken, ha a főállású kántornak más elfoglaltsága volt, vagy szabadságra ment. Most is egy ilyen szolgálatot látott el Szedresen, a nagydorogi plébános, Horváth Sándor mellett. Onnan hazatartva érte a szerencsétlenség. Temetésének időpontja még nem ismert.