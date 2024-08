Potápi Árpád János is köszöntötte Csicsó János angliai főlelkészt, aki ezüstmiséjét tartotta vasárnap a pécsi székesegyházban. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár közel egy évtizede ismeri az atyát, aki a diaszpóra tanácsüléseken a diaszpóra magyarságát képviseli a papi szekcióban.

Csicsó János atyát a pécsi székesegyházban köszöntötte Potápi Árpád János. Fotó: Makovics Kornél

Potápi Árpád János a legnagyobb közösségi oldalon tett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkáját az Egyesült Királyságban 2011-ben megkezdő főlelkész „az ott élő magyar római katolikusok nemcsak hitének, hanem identitásának és összetartozásának megerősítését is vállalta. Ezt a rendkívüli szolgálatot mindvégig lelkiismerettel és teljes odaadással végezte. Az egyház és a magyarság megmaradása iránti elkötelezettsége példaként szolgál mindannyiunk számára. Ez a fajta elhivatottság talán annak is köszönhető, hogy Csicsó atya – csángóföldi születése és nevelkedése révén – maga is megtapasztalta a kisebbségi lét minden nehézségét és kihívásait. Ezzel a lelkierővel és együttérzéssel állt a helyi magyar közösséghez is, akik számára az egyház megmaradásuk egyik alappillérét jelenti.”

A bazilika egyébként kitüntetett helyszín Csicsó János számára, hiszen annak idején itt szentelték pappá. A főlelkész a szolgálat huszonöt éves évfordulója alkalmából felidézte emlékeit a hívek előtt és megköszönte az elmúlt negyedszázad kegyelmeit.