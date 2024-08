Kaposváron is tüntet majd

Dániel múlt héten szerdán, csütörtökön és pénteken is a Szekszárdi Járásbíróság épülete előtt tüntetett. Hétfőn délután öt órakor hazamegy, de nem adja fel: keddtől már a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség – ahova korábban egy feljelentést is eljuttatott – előtt folytatja csendes ellenállását. Ugyanúgy, mint Tolna vármegyében, Somogyban is előre jelezte a helyi rendőröknek szándékát, akik meg is adták neki az engedélyt.

Ügyvédre lenne szüksége

A féri azt mondja, az elmúlt tíz évben rengeteg pénzébe került a jogi csatározás, ami miatt lassan végleg kimerülnek családi tartalékaik. Felesége súlyos beteg, ápolásra szorul, ez sem könnyíti meg a dolgukat. Saját bevallása szerint nem célja, hogy az ügye végére pénzhez jusson, csak az igazát szeretné bizonyítani.

A jogi útvesztőkben nehezen boldogul, ezért egy ügyvéd, aki méltányos áron foglalkozna az ügyével, nagy segítség lenne neki. Abban bízik, hogy lesz olyan, a jogot értő szakember az országban, aki segít neki a harcban, amit már tíz éve kénytelen napról napra megvívni.