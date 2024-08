Napokon belül elkezdődik az Újtemplom utca járdájának felújítása Pakson. Erről szerdán tartott sajtótájékoztatót Szabó Péter polgármester és Mireider László, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetője.

Szabó Péter és Mireider László az Újtemplom utca felújítás előtt álló szakaszán

Fotó: Molnár Gyula

A városvezető elmondta, hogy már az elmúlt években is napirenden volt a járdafelújítás az utcában, és ahogy a rendelkezésre álló források engedték, egy-egy szakaszt javítottak. Most teljessé válhat a megújulás, ugyanis a még hátralévő rész is új burkolatot kap az Alkotók útjától egészen a Vadász utcáig.

Mireider László hozzátette, hogy a munkálatokban közmű nem érintett, az két méteres szélességben, százhetven méter hosszan burkolat felújítást foglal magában.

A beruházás 19 millió forintba kerül, a munkát egy paksi cég végzi.