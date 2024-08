A bukovinai székelyek történetét és identitását egyedi módon jelenítik meg a Bátaszéken található faragott stációképek, amelyek a Székely Házban kaptak méltó helyet. A hársfából faragott táblák a székelyek eredettörténetétől a bácskai áttelepítésig tartó nehézségeket és küzdelmeket ábrázolják. Az alkotások a történelem mélységeit idézik fel, ugyanakkor a közösség identitásának erősítésében is fontos szerepet játszanak. Az érdeklődők a Székely Házban ma is megtekinthetik ezeket a művészi alkotásokat, amelyek emlékeztetnek arra, hogy a múlt eseményei nemcsak a nagy történések, hanem a hétköznapi emberek életén keresztül is megmaradnak.

Dr. Szőts Zoltán nyugalmazott múzeumigazgató a Székely Kálváriáról mesél