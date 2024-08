Kaposszekcső delegációja németországi testvértelepülésükön, Bietigheimben járt nemrégiben. A látogatásról a település Facebook-oldalán is beszámolnak. Leírják, hogy köszöntötték német barátaikat, és ajándékot vittek Bietigheim egyik legifjabb lakójának, a polgármester, Constantin Braun első gyermekének is, aki pár nappal a látogatás előtt született. Továbbá találkoztak a korábbi polgármesterrel, Ernst Kopp-pal is.

A jelenlegi és az új településvezetők is találkoztak a látogatás során

Forrás: Facebook

Részt vett a delegáció az ünnepi sörcsapoláson, megtekintették a város tavaly átadott óvodáját, ahol a gyerekek baromfiudvarát is megnézték. A kirándulások során kisvonattal Franciaországba is átruccant a társaság. Mindemellett a két település vezetése megegyezett arról, hogy idén ugyan elmaradt a lakossági út, illetve a kaposszekcsői diákokat sem tudták fogadni Németországban, de jövő nyáron bepótolják a vendégfogadást.