Csapós diákok öregbítették intézményük jó hírét a vikingek földjén. Azaz Dániában, ugyanis a Déli AszC Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképző Iskola húsz tanulója ebbe az országba utazhatott nemrég az Erasmus+ programnak köszönhetően.

Csapós diákok egy családi gazdaságban, ahol szarvasmarhákat is tartottak

(Beküldött fotó)

A csapat – két kísérőtanárral – repülőgéppel landolt Billund városának légikikötőjében. A palánki küldöttség bázisa Beder kisvárosban volt, ez a település ad otthont az Aarhusi Mezőgazdasági Oktatási Központ egyik részlegének, kertészeti, virágkötészeti, erdészeti és természetvédelmi technikusi programokat kínálva. Itt kezdődött tehát – a Greenhaus Academy szervezésében – a csapós fiatalok tizenkét napon át tartó ismeretszerzése, ismerkedése a fejlett technológiával és munkamódszerekkel.

Csapós diákok takarítottak a lóversenypályán

A diákok kivették a részüket egy farm napi teendőiből is. Többek között takarmányt kevertek, almoltak, takarítottak és fejési gyakorlaton is bizonyították tudásukat. Megismerkedtek egy másik, kétszáz hektáros családi gazdasággal is, amit több generáció működtet. A megtermelt gabona egy részét saját állatállományuk takarmányozására és saját péktermékeik előállítására használják fel, a felesleget értékesítik. A farmon baromfit, szarvasmarhát és sertést tartanak. Mindent saját maguk dolgoznak fel vágóhídjukon, és valamennyi húsáru helyben talál vevőre.

A gyakorlati képzés mellett elméleti oktatás is színesítette a mindennapokat. A csapósok például a dán sertéstenyésztésről, a drónozás szabályairól, valamint a világ élelmezési kihívásairól hallgattak meg előadást. Szabad idejükben pedig Aarhusba látogattak, megtekintve a lóversenypályát és a dán királyi család nyári rezidenciáját. A palota parkjában rövid sétát is tettek. Vilhelmsborgban újabb élményt jelentett Dánia Nemzeti Lovasközpontja, ahol a palánki tanulók besegítettek a helyi diákoknak az udvar takarításába.

Az utolsó nap feladataként a csapósok a családi gazdaságban látottak alapján készítettek üzleti tervet, amit azután angol nyelven ismertettek. Záróakkordként mindenki átvehette azon „diplomáját”, ami a tanulmányút sikeres teljesítését igazolta.