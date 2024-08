A takarmánynak való kukoricát nagyon megviselte az idei száraz, forró időjárás. Úgy tűnik a csemegekukorica helyzete kicsit szerencsésebb, bár volt már jobb év is, mondták a gazdák.

Csemegekukorica: gyerekek, felnőttek egyaránt kedvelik, most van a szezonja

Csemegekukorica a nyár kedvence

A csemegekukorica a nyár kedvence, egy gond van csak vele, hogy a legnagyobb kánikulában kell főzni belőle. Strandon fogyasztva vagy a szabadban grillezve viszont nagyon kellemes időtöltés. Ahol van kiskertje a családnak, ott biztosan van néhány tő csemegekukorica is. Vagyis ennek a csemegének a termesztéséhez mindenki ért. Ha szerencsések vagyunk, és időben vetettük el a csemegekukoricánkat, akkor július végére be is érett.

Hazánk Európa legnagyobb csemegekukorica-termesztője, mégis kevés figyelem övezi ezt a növényt. Világszinten is csak az Egyesült Államok előz meg bennünket, ahol hatalmas kultusza van az édes csemegekukorica fogyasztásának. Az utóbbi években a hazai termelés és a piaci kereslet egyensúlyba került, alig ingadozik.

Csak öntözött területen kifizetődő

Nagyobb hazai termésbővítésre akkor lenne lehetőség, ha más termelőknél hatékonyabban tudnánk a kukoricát termelni és feldolgozni. Ebből a szempontból jelenleg kedvező, hogy a franciákénál olcsóbb a mi előállításunk. A lengyeleknél az utóbbi évek időjárása, míg a szerbeknél gazdasági problémák miatt visszaesőben van a csemegekukorica termelés.

Ugyanakkor a hazai termelés költségei továbbra is magasak, az uniós piacon pedig a tavalyi rossz termés miatt megjelenhettek a kínai cégek is, nehezítve a feldolgozóipar helyzetét. Hazánknak az lehet az előnye, hogy az itt termett csemegekukorica sokkal jobb minőségű, mint a távol-keleti. Hazánkban az elmúlt években 30-34 ezer hektár között változott a termőterület nagysága, mennyiségét tekintve ez a legjelentősebb ipari zöldségféle.

A termőtájak közül a Hajdú-Bihar a legfontosabb 10 ezer hektár feletti termőterülettel, emellett Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is több ezer hektáron terem csemegekukorica. A termőterületnek csaknem 70 százaléka öntözött, a hazánkban termesztett fajták között ugyanekkora a szuperédes fajták aránya. A belföldi fogyasztás fejenként csupán egy-másfél kilogramm évente, így a termésnek mintegy 95 százaléka külföldre kerül.

