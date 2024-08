Napfogyatkozás 56 perce

Égi csodákat örökített meg a helyi csillagász

Az augusztusi égbolt csodái idén is elbűvölnek mindenkit, aki éjszakai megfigyelésre adja a fejét. Korábbi cikkünkben Hatházi Gergelyt kérdeztük a csillaghullásról és a bolygók láthatóságáról, most pedig újabb izgalmas megfigyelésekről számolt be portálunknak.

Illusztráció: Getty Images

A gyönki amatőr csillagász augusztus 16-án éjjel megörökítette a Szaturnuszt, a Jupitert és a Marsot, melyek mind lenyűgöző látványt nyújtottak távcsövön keresztül. A szaturnusz egyike annak az öt bolygónak, ami a Földről szabad szemmel is látható.

Fotó: Hatházi Gergely A csillagász a Jupiter és holdjainak táncát is lefotózta – A Jupiter fotózása különösen izgalmas volt, hiszen nem csupán maga a bolygó, hanem három holdja is jól kivehető volt az égen – emelte ki Hatházi Gergely. Balról jobbra haladva először a Ganymedes tűnik fel, majd az Io hold, amely éppen napfogyatkozást idéz elő a Jupiter felhőzetén. Az Io árnyéka éles kontrasztban jelenik meg a bolygó felszínén. Végül a jobb oldalon az Europa holdja zárja a sort. Ezek a jelenségek nem csupán látványosak, de mélyebb betekintést nyújtanak a bolygók dinamikus világába is. A csillagász lencsevégre kapta a Jupitert holdjaival - az Io hold napfogyatkozást idéz elő a Jupiter felhőzetén

Fotó: Hatházi Gergely A Szaturnusz titka – A Szaturnusz éjfél után, pontosan 00:28-kor került a távcsövem látómezejébe, amikor éppen több mint 1,3 milliárd kilométer távolságra volt a Földtől. Bár a nappali hőség és az emiatt nyugtalan légkör nem kedvezett a bolygófotózásnak, mégis sikerült megörökítenem ezt a lenyűgöző gázóriást. Külön érdekesség, hogy a Szaturnusz gyűrűrendszere évről évre egyre vékonyabbnak látszik, és 2025-re már pontosan élével fordul majd felénk, így alig lesz látható a gyűrű. Várakozás a Mars és a Jupiter felbukkanására A Szaturnusz után türelmesen vártam, míg a Jupiter és a Mars is elérte az égbolton azt a magasságot, amely kedvező a fotózáshoz. Mindkét bolygó szabad szemmel is könnyen felismerhető, hiszen fényük erős és stabil, szemben a csillagok vibráló fényével. A Mars fényes, vöröses ragyogása, és a Jupiter sárgás-fehéres színe még a laikusok számára is jól elkülöníthetővé teszi őket. A Jupiter ezen az éjjelen mintegy 800 millió kilométer távolságra volt tőlünk, míg a Mars „mindössze” 227 millió kilométerre. Mars: A kisebb testvér Bár a Mars mérete csupán a Föld negyedének felel meg, közelsége miatt mégis jól megfigyelhető. Fotózása azonban komoly kihívást jelent a kisebb mérete miatt. Ennek ellenére már most is kivehető néhány felszíni alakzat, ami egyre jobbá válik, ahogy közeledünk a Mars következő Földközelségéhez, amely 2025 januárjában várható.

A Mars földközelsége 2025 januárra várható

Fotó: Hatházi Gergely Az éjszakai égbolt folyamatosan változik, és mindig újabb és újabb csodákat tár elénk. A technológia fejlődésének köszönhetően ma már olyan részleteket is megörökíthetünk, amelyek korábban elérhetetlenek voltak. Ez a mostani éjszakai megfigyelés is bizonyítja, hogy mennyi izgalmas esemény vár ránk odafent, legyen szó a Jupiter holdjainak táncáról, vagy a Mars közeledő Földközelségéről. Aki pedig szívesen megfigyelné ezeket a jelenségeket, bátran vegyen kezébe egy távcsövet, vagy csak nézzen fel az égre – a látvány minden alkalommal lenyűgöző lesz. Farkas Eszter

