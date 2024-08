– S hogyan tovább?

– A forradalmian új és könnyű litiumaksikkal 2015 körül kezdtem foglalkozni. Láttam, hogy hiányzik a piacról egy olyan vezérlő, amely – tökmindegy, hogy milyen inverterberendezések, akkumulátorok, dízelgenerátorok vannak a rendszerben, függetlenül a gyártóktól és a típusoktól –képes mindennel együttműködni, adatokat gyűjteni és felügyelni a működés zavartalanságát. Például ha egy londoni építkezésen este tíz után nem léphető át egy bizonyos zajszint, akkor legyünk képesek úgy programozni az eszközt, hogy a generátor leállítása után, a csendes időszakban biztosítsa aksiról az áramot, s az persze nem merüljön le, de túltöltve se legyen. Ez az ötlet azonban nem érdekelte a céget. Érdekelte viszont a Németországban élő, dél-afrikai Roy Emmerichet, akivel aztán barátok és üzlettársak lettünk. Onnan jött az ismeretség, hogy az általa fejlesztett hibrideszközöket is tesztelte a cégünk. Ő a szoftvert írta, én a hardvert adtam. Közben átköltöztem Skóciába, az idén tavasszal meg visszajöttem Tolnára. Ez a távmunka innen is ugyanúgy végezhető.

Energiarendszervezérlő eszközt fejlesztettek

– Két ötletgazdag ember számára ma már nem akadály a földrajzi távolság. A világ egymástól távoli pontjain élve is képesek a szoros együttműködésre.

– Hasonló terveket dédelgettünk: a kezdetleges fény-, hangtechnika és akkumulátorvezérlő egységet kibővíteni, energiarendszermonitorozó és -vezérlő eszközzé fejlesztve. Még két srácot bevéve alapítottunk egy céget. Létrehoztunk egy olyan ipari computert, beágyazott számítógépet (tenyérnyinél alig nagyobb), melyhez a legtöbb megújulóenergia-beredezés csatlakoztatható. Adatgyűjtésre programozzuk, és a vezérlő algoritmusok futnak rajta. Az adatokat a neten keresztül egy szerverre küldjük, ott történik a tárolás, és van egy webportálunk is. Ez a kis kütyü akár háromszáz eszköz vezérlésére is alkalmas. Kétéves fejlesztés után jutottunk el idáig, ám akkor adódott némi pénzügyi probléma, s eladtuk a céget egy amerikai konzorciumnak, úgy, hogy továbbra is dolgozunk benne és tulajdonrészünk is marad. Hát, ez nem jött be, játszadoztak a részvényekkel, úgyhogy fél év után otthagytuk őket, és elkezdtük a jelenleg is működő vállalkozásunkat Roy-jal. A magrendelések felfutottak, már kilencen dolgozunk együtt. Úgy együtt, hogy van, Magyarországon, Németországban, Angliában és Dél-Afrikában élő kolléga is.