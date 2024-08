Dr. habil. Kurucz Rózsa életútja, amely több mint 48 évet ölel fel Szekszárdon, példamutató elhivatottságról és kitartásról árulkodik. A pedagógusképzésben és neveléstörténeti kutatásaiban betöltött szerepe példaértékű, és hatása messze túlmutat Szekszárd város határain. „Számomra nagy elismerés, a tisztelet és megbecsülés jele, a pedagógusképzés iránti elismerés is egyben” – mondta el Dr. Kurucz Rózsa a díj átvételekor, ezzel is rámutatva, hogy munkásságának középpontjában mindig is a közjó, a közösségért végzett szolgálat állt.

A „Közjóért” kitüntető díjat Berlinger Attila polgármester adta át Dr. habil. Kurucz Rózsának az augusztus 20-i ünnepi közgyűlésén (Fotó: Kiss Albert)

A neveléstörténészként és oktatóként eltöltött öt évtized alatt több mint 6000 hallgató köszönheti neki tudását és felkészültségét, hiszen a pedagógia és pszichológia oktatásában maradandót alkotott. Hallgatói szeretettel és tisztelettel beszélnek róla, kiemelve, hogy mindig figyelembe veszi a diákok véleményét, és igyekszik bevonni őket az oktatási folyamatba. A dékánhelyettes tudományos munkássága figyelemreméltó, különösen a Bezerédj István életművével kapcsolatos kutatásai. Nem véletlen, hogy egyik legnagyobb büszkesége, hogy a Bezerédj Istvánról szóló könyvét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiválasztotta és ezzel inspirálta a Bezerédj-díj megalapítására a szervezetet.

A pedagógusképzés ikonja

Dr. habil. Kurucz Rózsa munkássága meghatározó jelentőségű a magyar pedagógusképzés történetében. Szakértelme és tudományos érdeklődése nemcsak a magyar neveléstörténetre, hanem a német nemzetiségi oktatás és a családtörténeti kutatások területére is kiterjedt, így gazdagítva a hazai és nemzetközi pedagógiai diskurzust.

Dr. habil. Kurucz Rózsa töretlen elhivatottsága és munkássága révén a város és a magyar pedagógusképzés is gazdagodott. Ahogy ő maga is mondta, „Örülök annak, hogy Szekszárdon találtam meg az értékeset és örülök annak, hogy Szekszárdon adhattam át a hallgatóim számára az értéket”. Ez az értékteremtés és értékmegőrzés iránti elkötelezettség az, ami igazán kiemeli őt a kortársai közül. Szekszárd méltán lehet büszke a kiemelkedő, alkotó egyéniségre.