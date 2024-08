Dr. László Eszter életében a székely identitás mindig is alapvető szerepet játszott.

Potápi Árpád János államtitkárral adta át dr. László Eszter a Sebestyén Ádám díjat a folklórfesztiválon

Fotó: Makovics Kornel

– Bukovinai székely gyökereim egész életem meghatározó tényezői voltak. Én magam Kakasdon nőttem fel, de annak idején apai nagyszüleim Andrásfalváról Dévára költöztek. Édesapám kilencéves volt, amikor véglegesen Magyarországon telepedtek le – mesélte portálunknak a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Ez a családi háttér és a székely hagyományokhoz való kötődés nemcsak személyes életét, hanem szakmai pályafutását is meghatározta. Férje, aki szintén bukovinai, Istensegítsből származik, osztozik ezen elkötelezettségében.

Dr. László Eszter korábban a kakasdi egyesületben is fontos pozíciót töltött be

Dr. László Eszter aktív szerepet vállalt a Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulatban, ahol egy időre elnökként és alelnökként is tevékenykedett. Bár hivatása egy időre elszólította a Völgységből, visszatérve újra belevetette magát a közösségi munkába. A szövetségi elnökségi tagságot februárban vállalta el, ám hamarosan, májusban már az elnöki pozíciót is betöltötte.

– A felkérésre gondolkodás nélkül igent mondtam azzal az elképzeléssel, hogy megválasztásom esetén talán többet tudok tenni a bukovinai székelység identitásának fenntartásában, hagyományainak ápolásában, honi és külföldi kapcsolatainak erősítésében.

Az új elnök számára az első komoly megmérettetés a 35. Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál volt, amelyre augusztusban került sor. A rendezvény főszervezője a Magyarság Háza volt, és dr. László Eszter már februártól kezdve aktívan részt vett a programok szervezésében, így lehetősége nyílt közelebbről megismerni a tagegyesületek tagjait és a fellépőket is.

– Fontosnak tartom a kapcsolattartást, és jövőbeni célom, hogy összehozzam a tagegyesületek tagjait, nemzetközi szinten is – hangsúlyozta.

Rendezvények sorát tervezik

A közösség összefogásának érdekében számos jövőbeli eseményt is tervez. Október 5-én Kismányokon kerül sor a Székely Búcsúra, amelynek előkészületei már most zajlanak. Az esemény különlegessége, hogy Máriagyűdről érkezik majd a pap a misézni, ezáltal is hangsúlyozva a székely hagyományok és vallási szokások összefonódását.