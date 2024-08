Lelkiismeretes munkájának köszönhetően sokan tisztelik és becsülik dr. László Eszter, kakasdi háziorvost hiszen mindig a betegek érdekeit tartja szem előtt, és elhivatottsága példaértékű a helyi egészségügyi ellátásban.

Potápi Árpád János államtitkárral adta át dr. László Eszter a Sebestyén Ádám díjat Zbiegniew Kowalksinak

Fotó: Makovics Kornél

Idén május 26-a óta azonban Dr. László Eszter egy újabb jelentős szerepet is betölt: ő lett a Bukovinai Székelyek Országos Egyesületének elnöke. Az egyesület célja a bukovinai székelyek kulturális örökségének megőrzése és ápolása, melynek dr. László Eszter korábban is aktív tagja volt. Elnökként most még nagyobb felelősséget vállal e nemes ügy érdekében.

Új elnökként első nagy rendezvénye a 35. Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál volt, amelyre a hétvégén került sor. Ez az esemény különleges jelentőséggel bírt számára, hiszen itt köszönthette először a résztvevőket új pozíciójában. Beszédében kiemelte a bukovinai székelyek hagyományainak fontosságát és azok megőrzésének szükségességét.

Dr. László Eszter először adta át a díjat

A fesztivál egyik fénypontja volt a Sebestyén Ádám díj átadása, amelyet idén Zbiegniew Kowalski, a fesztivál ötletgazdája kapott. Az elismerést Dr. László Eszter és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár adták át közösen. A díj jelentősége nemcsak Kowalski munkájának elismerése, hanem a bukovinai székely kultúra iránti elkötelezettség hangsúlyozása is volt.

Dr. László Eszter vezetése alatt az egyesület várhatóan új lendületet kap, és még több figyelmet fordít majd a bukovinai székely hagyományok megőrzésére és népszerűsítésére. Lelkesedése és elkötelezettsége garancia arra, hogy az egyesület továbbra is sikeresen működjön és fejlődjön. Kakasdon és a Bukovinai Székelyek Országos Egyesületében egyaránt nagy várakozással tekintenek az új elnök munkássága elé, hiszen Dr. László Eszter személyében egy olyan vezetőt tisztelhetnek, aki mind szakmai, mind közösségi téren kimagasló teljesítményt nyújt.