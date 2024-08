Mészáros Pál, ismert szekszárdi borász kisgyermek kora óta rendszeresen issza a Remete-csurgó vizét. Erről egy 2014-ben kiadott helytörténeti kiadványban hosszasan beszélt. Azt mondta, gyerekkorában a szőlőkben dolgozó szüleinek hordta innen a friss vizet, a szokása pedig azóta is megmaradt, csak már saját magának tölti a palackokat.

Mészáros Pál, borász (balra) és Szollár Zoltán, a körzet képviselője is gyakran iszik a Remete-csurgó forrás hűs vizéből.

Fotó: Mártonfai Dénes

A vízhozam csökkenését ő is észrevette, ugyanúgy mint sokan mások, akik hetente egyszer-vagy akár többször "elzarándokolnak" a 2014-ben felújított Remete-csurgóhoz, hogy annak hűs és finom levét igyák. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a forrás leve hivatalos nem ivóvíz, ám ez az elmúlt évszázadok során szinte senkit nem zavart.

Több tényező okothatja a Remete-csurgó lassú apadását

Hogy pontosan mi okozza a forrás „apadását”, azt egyelőre senki sem tudja megmondani. Valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy egyre kevesebb a csapadékos időszak, így a forrást tápláló üreg egyszerűen nem telik meg kellőképpen. Másrészt az sem kizárt, hogy a felszín alatt kialakult egy másik ág, amely a víz egy részét elvezeti másfelé. Harmadrészt pedig az is lehetséges, hogy a „rendszer” egészen egyszerűen eltömődött. Ennek több oka is lehet: lehet, hogy kalcid lerakódás okoz dugulást, de az is lehet, hogy valamilyen „idegen anyag” okoz nehézséget a víz áramlásában.

Egy éve szakértők ellenőrizték a forrást

Amint arról tavaly júniusban beszámoltunk: „Szekszárd egyik gyöngyszemét, a Kápolna téren található Remete csurgó forrását nézték meg és nyittatták ki az ajtaját szakértővel, írta akkor Facebook posztjában Szollár Zoltán. A helyi képviselő azt is közzétette, többen érdeklődtek afelől, hogy miért ennyire gyenge a csurgó vízhozama, miért folyik ilyen gyengén a forrás.“

Akkor az derült ki, hogy a víz útja a belső üregből tiszta és egyenletes volt, sőt hallani lehetett, ahogy egy másik éren oda csordogál a kivezető mederhez a víz. A város egyébként átnézette a csurgót, és eszerint a belső medret nem kellett tisztítani, mert öntisztuló. A külső meder kifolyója annyira elkarsztosodott, hogy már alig folyt ki a víz az utcára, ez levésték.