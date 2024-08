Elhullott állatba botlani akár városon belül, akár városon kívül nem lélekemelő pillanat. A helyzet nemcsak szívszorító, hanem elég zavarba ejtő is lehet. De vajon tudjuk, mit kell tenni ilyenkor? Akár városlakóként, akár állampolgárként fontos kötelességünknek érezni, hogy az ilyen eseteket ne hagyjuk figyelmen kívül. A bejelentés és a megfelelő intézkedések nemcsak a környezet tisztaságát szolgálják, hanem közösségünk egészségét is védik.

Egy borztetem a Bartina utcában idén februárban

Elpusztult házi kedvenc: Az utolsó szeretet gesztusa

Amikor egy szeretett házi kedvenc távozik az élők sorából, a fájdalom mellett gyakran felmerül a kérdés, hogyan is búcsúzzunk el tőle méltó módon. Az elhullott állatokkal kapcsolatos szabályok szerint több lehetőségünk is van: eltemethetjük a saját kertünkben, ha a talajviszonyok ezt megengedik, de választhatjuk a hamvasztást vagy egy kisállat temetőt is, ahol gondoskodnak kedvencünk békés nyugalmáról. Az ilyen döntések nemcsak a jogszabályok betartásáról szólnak, hanem arról is, hogy utoljára is gondoskodjunk hű társunkról. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kertben történő eltemetés esetén csak évi 100 kg össztömegig van lehetőség erre, és a talajvíz szintjének is megfelelően alacsonynak kell lennie.

Talált tetem az úton? Ne érjünk hozzá, inkább cselekedjünk helyesen!

Mindannyian láttunk már elütött állatot az út szélén, de vajon tudjuk, mit kell ilyenkor tenni? A válasz egyszerű: semmiképpen se nyúljunk hozzá! Az úton heverő tetem nemcsak szomorú látvány, hanem potenciális egészségügyi veszélyforrás is. A legjobb, ha azonnal értesítjük a megfelelő hatóságot: ha lakott területen belül vagyunk, az önkormányzatot, míg lakott területen kívül a Magyar Közút Nonprofit Zrt.– t kell értesíteni. Ha vadat ütöttünk el, a helyi vadásztársaságot kell értesíteni, hiszen a vadásztársaság felel a vadon élő állatokért– tájékoztat Hajdú József a Dunagyöngye Bogyiszlói Vadásztársaság elnöke.

Lakott területen belül az egyik leggyorsabb és legegyszerűbb megoldás, ha hívjuk a gyepmestert, aki gondoskodik az elhullott állatok elszállításáról. Ha hasonló helyzetben találjuk magunkat, ne habozzunk, telefonáljunk a gyepmesternek.