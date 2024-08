A napi pénzügyek rendezése felértékelődik akkor, amikor – közös bankszámla esetén – az egyik házastárs meghal. Hirtelen elhunyt a férjem: hogy juthatok hozzá a közös kasszához? – a témával a Napi.hu is foglalkozott.

Elhunyt a férjem, a hagyatéki eljárásig, hogyan juthatok a közös bankszámlánkhoz?

Fotó: Shutterstock (illusztráció) / Forrás: Shutterstock

Elhunyt a férjem, az ő nevén volt minden

– Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk nemrég. A férjem a covid áldozata lett, én pedig itt maradtam két általános iskolás és egy óvodás gyerekkel. Mivel három gyereket neveltünk, én nem mentem vissza dolgozni azóta sem, jövedelmem nincs. A férjem volt a fő kereső a családban, az ő nevén van minden, a bankszámlák, az értékpapírok, ingatlan, autó minden, de ezek a családhoz tartoznak, én és a gyerekek is ebből éltünk eddig.

Végrendeletet nem írt, nem számítottunk erre a tragédiára, csak 49 éves volt. Tudom, hogy van pénzünk a bankban, a pin-kódot is tudom a kártyához, vannak megtakarítások, de azt mondják az ismerőseim, hogy ne vegyem ki, mert az nem biztos, hogy legális.

Most baráti kölcsönökből élünk, fizetjük a számlákat, hiába van pénzünk elvileg. Rettenetesen nehéz a helyzetünk minden szempontból, lelkileg is megvisel bennünket a mostani helyzet és anyagilag is.

Hogyan juthatna hozzá a család ezekhez a pénzekhez mielőbb?

Hagyatéki tárgyalásig zárolás van

– A bankszámla tulajdonosának halála után a bankoknak kötelességük zárolni az elhunyt bankszámláját, így senki sem férhet hozzá a vagyonhoz, amíg le nem zajlott a hagyatéki tárgyalás. Ez az eljárás védi egyebek mellett az olyan kiskorú gyerekek érdekeit, mint az ön gyermekei is, ha például mindkét szülőt elveszítették, nehogy más rokonok, ismeretlenek, ismerősök kisemmizhessék őket – tájékoztatta az özvegyet a szakértő jogász.

Fő szabályként az elhunyt gyermekeié az örökség, a gyermekek mellett az elhunyt házastársát megilleti az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon a holtig tartó haszonélvezeti jog, továbbá a hagyaték többi részéből egy gyermekrész.

Három gyermek és a feleség öröklése

Ha például az örökhagyónak volt három gyereke és egy felesége, ahogy levélírónk esetében, a hagyatékában pedig van egy közösen lakott lakás és más értéktárgyak, akkor a közösen lakott lakást az örökhagyó gyerekei öröklik egyharmad–egyharmad arányban, a feleség haszonélvezeti jogával terhelten, a többi vagyonelemet, például az értékpapírokat pedig a gyermekek és a házastárs öröklik egynegyed–egynegyed arányban.