Fotókiállítás és a múlt megidézése

A program keretében egy különleges fényképkiállítás is nyílt, amely a falu régi életét idézi fel. Az 1950-es évektől kezdődően összegyűjtött régi fényképek nemcsak nosztalgikus élményt nyújtanak, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy a résztvevők újra rátaláljanak régi ismerősökre. A kiállítást a szervezők szeretnék állandó jelleggel bemutatni, és várják további fényképek felajánlását is, hogy tovább bővíthessék a gyűjteményt. A délutáni programok a hagyományőrzés jegyében zajlottak, így a színpadon a Zombai Hagyományőrző Egyesület, a Zombai Margaréta Asszonykórus, a Zombai Virágszálak Roma Club és Ritz József adtak műsort.

Az egész napos vigadalmat utcabál zárja beszélgetésekkel, tánccal és mulatozással.