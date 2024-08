A megtörtént eseten alapuló dráma, amely Melvin B. Tolson (Washington), a texasi Wiley Főiskola professzoráról szól, aki színes bőrű diákjaival 1935-ben vitakört alapított. Szenvedélyes odaadásának, inspiráló erejű hozzáállásának és a diákok lelkesedésének köszönhetően a vitakör bejutott az országos bajnokságra, ahol a nagy presztízsű Harvard egyetem diákjaival került szembe.

A filmet Denzel Washington miatt is érdemes megnézni. A neves színész Mount Vernonban, New York államban született 1954-ben, eleinte újságírónak készült, a színészetet a San Franciscó-i Amerikai Színházi Konzervatóriumban tanulta. Filmen és televízióban is játszott, a nyolcvanas években már rendszeresen foglalkoztatták. 1987-ben még csak jelölték az Oscar-díjra a Kiálts szabadságért! című alkotásért, a díjat azonban két évvel később sikerült elnyernie Az 54. hadtestért.

Feltűnt a Malcolm X, a Philadelphia – Az érinthetetlen, a Sok hűhó semmiért, a Pelikán Ügyirat, az Utolsó esély, a Bátrak igazsága, A csontember, a Kinek a papné, A védelmező és a Hurrikán című produkciókban is. Negyvenegy évvel ezelőtt, 1983-ban vette feleségül Pauletta Pearsont, négy gyermekük született.

A filmet a Film Box Extra csatornán láthatják az érdeklődők, vasárnap délután 17 óra 15 perckor.