A kulináris világ folyamatosan fejlődő, innovatív közeg, ahol a művészet és a technika határai időről időre újradefiniálódnak. A modern gasztronómia egyik kiemelkedő képviselője, Juhos Markó már fiatalkorában mély nyomot hagyott a magyar gasztro–térképen. Pályája során egyszerre építette karrierjét séfként és ételszobrászként, de végül a konyhafőnökség került a középpontba. Egy izgalmas podcast- beszélgetés során Markó betekintést nyújtott életébe, a művészi ételek világába és kihívásaiba, mint szakács.

Juhos Markó séffel beszélgettünk. Beküldött fotó

Vagy díszítés lesz vagy ételek

Az ételszobrászat, mint művészeti ág, egyedi kihívásokat rejt magában. Az étel nemcsak nyersanyag, hanem vászon is, amelyen a művész kifejezheti kreativitását. Azonban az ételszobrászat és az ételkészítés egyszerre való gyakorlása hosszú távon nem volt fenntartható Markó számára. – Az ételszobrászat magányos tevékenység, sok időt és koncentrációt igényel, míg egy konyhát vezetni teljesen más világ. Ott az ember kint van a színpadon, vezeti a csapatot, és gondoskodik arról, hogy minden zökkenőmentesen menjen. Egy–egy ételművész versenyre akár három napot is kellett készülni, ez a főzés mellett nem kivitelezhető. Volt, hogy megkértek, egy rendezvényre főzzek, és készítsek ételszobrokat is, de akkor azt mondtam: gyerekek, vagy díszítés lesz és ételek nem, vagy főzök – mondja Markó.

Tehát az ételszobrászat és a konyha vezetése nem volt összeegyeztethető, mivel mindkettő teljes embert kíván.

„A konyhafőnökség nemcsak a főzésről szól, hanem egy egész csapat irányításáról, a rendszer működésének biztosításáról és az ügyfelek elégedettségéről. ”

Juhos Markó ma egy hotel éttermének séfjeként tevékenykedik, ahol a helyi ízek és a magas színvonalú konyhaművészet találkozik. Munkája számára nem csupán szakma, hanem szenvedély. Fontos a helyi termelőkkel való együttműködés, de ugyanakkor elismeri, hogy bizonyos alapanyagok nem mindig érhetők el helyben. – A helyi termelőkkel való kapcsolat nagyon fontos, de a mennyiségi és szigorú minőségi követelmények miatt szükség van külső forrásokra is – mondja. Van olyan különleges alapanyag, amiért személyesen kell felutaznia Budapestre.