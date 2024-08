Fácánkert Nem sok magyarországi kistelepülés mondhatja el magáról, hogy lélekszáma nem fogy, és még csak nem is stagnál, hanem, ha kevéssel is, de nő. A most 716 fős lélekszámú Fácánkert viszont ilyen falu.

A fácánkerti gyerekek kis kosarakban hordák körbe és kínálták a résztvevőknek a kenyeret. Fotó: Makovics Kornél

Mint azt Orbán Zsolt polgármester elmondta, az önkormányzat az összes építési telkét eladta már, de nem csak új házak épülnek, hanem a megüresedett, régebbi lakóingatlanok is kelendőek. Költöznek a fiatalok Fácánkertre, ami a jelek szerint jelentős vonzerővel bír. Az infrastruktúra teljes, a zsákfalu jellegnek inkább csak az előnyeit érzik az itt élők, hiszen átmenő forgalom híján az átlagnál jóval csendesebb, nyugalmasabb a település. Ugyanakkor csak egy ugrás a 6-os főút, és könnyen, gyorsan megközelíthető Tolna, Szekszárd, vagy éppen Paks is. Fácánkerten van óvoda, faluház, bolt, kocsma, szabadidőpark, és a hivatalos ügyek egy része is intézhető helyben. Ami pedig hiányzik, az a közeli városokban elérhető.

Jelentős tartalékkal rendelkeznek

Orbán Zsolt szerint működési problémák nem voltak az önkormányzatnál az elmúlt évben. Komoly költségvetési tartalékkal rendelkezik a település, amiből a pályázataik előfinanszírozását, illetve a saját erő biztosítását is meg tudják oldani. Fejlesztési projektekből pedig akad bőven. A Magyar Falu Program keretében idén megtörtént a Rákóczi utca burkolatfelújítása. De ezt megelőzően is több utca új burkolatot kapott. Ez év végéig kiépítik az óvoda napelemrendszerét és az iskolaépület részleges felújítása mellett a villámvédelmet is megoldják.

A gyerekeket is számos érdekes, szórakoztató program várta. Fotó: Makovics Kornél

Több benyújtott pályázatuk vár még elbírálásra, siker esetén megtörténik a Petőfi utca és az Árpád utca egyik szakaszának felújítása, az Árpád és a Kossuth utca csapadékvíz-elvezetésének megoldása. A Béke utca burkolatfelújítását a vidékfejlesztési program keretében tervezik. Ha pedig mindez megtörténik, akkor a polgármester megfogalmazása szerint úgymond utolérik magukat, és a faluban jó állapotú utakon lehet közlekedni.

A kerékpárútról sem mondtak le

Vannak más jellegű fejlesztéseik is. LEADER-pályázat segítségével a faluház eszközeit korszerűsítették, új asztalokat, székeket és klímaberendezést is be tudtak szerezni. Egy másik pályázat révén pedig a faluház elek­tromos energia ellátását is napelemekkel oldanák meg. A tervekben nagyobb léptékű beruházás is szerepel: a Fácánkertet Tolnával összekötő kerékpárút építése. Ennek a projekt­nek az anyagi forrása még bizonytalan. Egy település élhetőségére természetesen az infrastrukturális fejlesztéseken kívül más tényezők is hatással vannak.