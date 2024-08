Először is, derítsük ki, miért is különleges ez a halgazdálkodási terület! Egy 15 hektáros Natura 2000-es védett természeti csodáról beszélünk, amelyet a Sárvíz és a Nádor csatorna hajdani szabályozása formált. Ez a vadregényes helyszín három kilométernyi kanyargós partszakasszal büszkélkedhet, amiben vízitökök, ősi tölgyfák és nyárfák élnek hosszú ideje együtt. Sajnos, mint minden természetes vízterület, idővel ez is eliszaposodik, benövi a nádas, és ha nem vigyázunk, veszélybe kerülhet – hangsúlyozza Erdélyesi János, a Szedres és Vidéke Horgász Egyesület elnöke.

Fotó: Szedres és Vidéke Horgász Egyesület/Facebook

Mint az elnök beszámolt róla, legutóbb július 27-én, az egyesület természetvédelmi napján tartottak tereprendezést a halgazdálkodási területen. A partszakaszokat 15 tag aktív részvételével 10 fűkaszával igazították fazonra. A part rendezett, a környezet tiszta – a közösségi munka gyümölcsei szemmel láthatóak – emelte ki Erdélyesi János. A horgászegyesület tagjai évről évre kitartóan dolgoznak azon, hogy ezt a csodálatos területet rendben tartsák. És nem, ez nem csak egy egyszeri alkalom! Áprilistól szeptemberig minden hónap utolsó szombatján összegyűlnek, hogy illetékességi területükön rend legyen.

Tehát mielőtt azt gondolnánk, hogy a horgászat a kényelmesek sportja, gondoljunk arra a munkára, amit az egyesületi tagok beletesznek időről-időre a környezetünk megóvásába és rendben tartásába. Innen nézve úgy tűnik, minden egyes kapás mögött egy elkötelezett csapat munkája és kitartása áll.