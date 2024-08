Sokan várják, sokan nem hisznek benne, akadnak olyanok is, aki rettegnek attól, hogy földönkívüliek érkeznek bolygónkra. Így vagy úgy mindenki szeretné tudni, léteznek-e idegenek. Én úgy gondolom, léteznek rajtunk kívül is intelligens lények az univerzumban. Kérdés, hogy miért nem akaródzik nekik kapcsolatot teremteni a földlakókkal. Talán, mert ellenben velünk, ezek a civilizációk nem érzik szükségét a galaxis benépesítésének, mert akár magas életszínvonal mellett is fenntartható népesség- és energiafelhasználási szinteket érhetnek el, olvasható egy, a közelmúltban megjelent tanulmányban. Úgy hiszem, hogy ők tudnak valamit, amit nekünk még nem sikerült elérnünk.