Segítséget kérnek a betegség elleni küzdelemhez

Emberre is veszélyes galandféreg fajt terjeszthetnek rókák és aranysakálok. A kutatók eddig csak Baranya és Somogy vármegyékben vizsgáltak olyan állatokat, amiket már megfertőzödött a parazita, nem kizárt viszont, hogy Tolna vármegyét is érinti a jelenség. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusán működő One Health Munkacsoport ezért most vadászok segítségét kéri. A galandféreg betegség emberre is veszélyes változata Európa 25 országában már biztosan jelen van.

Bencze Péter

Évek óta kutatják a MATE szakértői az Echinococcus multilocularis galandféreg faj járványtanát. Az eredmények pedig rémisztőek: a humán alveoláris echinococcosist (HAE) – vagyis a parazita által terjesztette, az emberre veszélyt jelentő betegséget – az 1980-as években Európa 4 országában detektálták, mostanra viszont már 25-ben tudnak a galandféreg betegség jelenlétéről – írja a Nimród Vadászújság. A galandféreg betegség könnyedén átterjedhet rókáról, sőt kutyáról is emberre. Forrás: MW archívum Kutyák is lehetnek a galandféreg betegség terjesztői A portálnak Halász Tibort, a SEFAG Zrt. Nyugat-Zselici vadászterületének vadgazdálkodási ágazatvezetője azt nyilatkozta, a betegség nem válogat, a természetjárókat, gombászokat, kutyasétáltakókat éppúgy fenyegeti, mint a rókaürülékkel szennyezett homokozóban játszó gyermekeket. A házi kedvencként tartott ebek is érintettek, sőt még a konyhakerti növények is szennyeződhetnek a róka által a féreg petéivel. Idehaza tavaly mindössze 5 fertőzött beteget regisztráltak, ám a problémát súlyosbítja, hogy gyakran az orvosok sem ismerik fel a HAE betegséget. A májat támadja meg Az Echinococcus peték akár a gyümölcsökre is rátapadhatnak és egy évig képesek fertőzni. Problémát jelent, hogy az általuk okozott betegség, hosszú lappangási idejű, akár 5-15 év is eltelhet az első tünetek megjelenségéig. Szakértők szerint abban az esetben, ha valaki kitett a fertőzésnek, érdemes évente célzott vérvizsgálatot kérnie. Amikor pedig már echinicoccus ciszták vannak a májon vagy más szerven, elkerülhetetlen a sebészi beavatkozás és egy nagyon költséges, a szervezetet különösen terhelő gyógyszeres terápia. A vadászok segítségét kérik Mivel az említett parazita egy súlyos zoonózis okozója, a MATE szakértői kutatásaikat szeretnék kiegészíteni a vadászati szakemberek betegséggel kapcsolatos tudásának megismerésével. Ennek érdekében kérik a vadászokat, hogy támogassák munkájukat egy kérdőív kitöltésével.

