Az idei év témája „Látható csodák, természeti értékek szülő– és lakóhelyemen” volt, amely számos izgalmas előadást és kutatási eredményt hozott. Tolna vármegyéből a Szekszárdi Garay János Gimnázium két diákja, Szabó Zsóka és Kiss Laura Beáta (11.B), valamint felkészítő tanáruk, dr. Gesztesi Enikő vettek részt az Akadémián. Kutatási témájuk a tengelici Csapó kastély és park volt.

Garay–s diákok a XXVIII. Honismereti Akadémián

A garay–s diákok kiemelkedő kutatása

Szabó Zsóka és Kiss Laura Beáta több hónapon át tartó kutatómunkával térképezték fel a tengelici Csapó kastély és kertjének történetét. Ez a téma korábban szinte érintetlen volt a helyi történeti kutatásokban, így a lányok számára izgalmas kihívást jelentett. Több alkalommal látogattak el a helyszínre, ahol nemcsak a kastélyt, hanem a hozzá tartozó kertet is részletesen tanulmányozták. – Ez a munkánk, mint a tavalyi is, nagyjából fél év kutatást igényelt – mesélte Laura, hozzátéve, hogy rengeteg időt és energiát fektettek abba, hogy a lehető legteljesebb képet kapják a Csapó család örökségéről.

A diákok számára különösen fontos volt, hogy olyan levéltári anyagokhoz is hozzáférjenek, amelyek eddig nem kerültek feldolgozásra. Az MNL Tolna Vármegyei Levéltárban és az Illyés Gyula Könyvtárban folytatott kutatásaik során sikerült több olyan dokumentumot is felfedezniük, amelyek a Csapó kastély kertjével kapcsolatosak, de eddig nem kaptak figyelmet a helyi történetírásban. – Olyan témát választottunk, amit előttünk még nem kutattak, és Gábor [Csapó Gábor, az ozorai diadalt arató Csapó Vilmos ükunokája– a szerk.] is elmondta nekünk, hogy a kertet ő sem kutatta, csak a családot– mondta Zsóka. A két gimnazista munkája tehát úttörőnek számít a helyi értékek területén.

A kikapcsolódásra is jutott idő Nyíregyházán

Nyíregyházán szerzett élmények: Városnézés, kulturális programok és közösségi események

Az Akadémia programja nemcsak tudományos munkából állt, hanem számos kulturális és közösségi élményt is kínált a résztvevőknek. A diákok számára különleges élmény volt a nyíregyházi Városházán rendezett megnyitó, ahol zenés előadás és köszöntők várták őket. A hét során több alkalommal is lehetőségük nyílt városnézésre, amely során Nyíregyháza történelmi és kulturális nevezetességeivel ismerkedtek.