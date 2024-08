A lelkész természetjáró útja Gyönkig

Kollár Zsolt lelkészi pályafutása során több helyen is megfordult. Először Nyáregyházán kezdte meg szolgálatát, majd visszatért szülőföldjére, Nógrád megyébe, ahol kisebb falvakban látta el lelkészi feladatait. Családjával később Szarvasra költöztek, majd Gyönkön telepedtek le, ahol már több mint tíz éve szolgál. „Az ötödik szolgálati helyemben vagyok most. Nagyon érdekes megismeri országon belül is az ott lakókat. Azt gondolhatnánk, hogy hasonlóak vagyunk, magyarként többé kevesebb egyformák. Mégis azt tapasztalom, hogy mindenhol nagyon mások az emberek. Ez néha okoz gondot a megértésben, de pont itt is van a lényeg. Nyilván ahonnan az ember származik, azt a lelkületet könnyebben ismeri, amivel pedig máshol találkozik, azt meg kell ismerni, meg kell érteni. Az emberek megértése fontos ahhoz, hogy lelkészként tevékeny tudjon lenni azok között, ahol éppen van. – mondta.

A lelkész mesélt a gombák és fák közötti különleges kommunikációs kapcsolatról is. A gomba micéliumából kiinduló gombafonalak behálózzák a felszín alatti területet, a fák gyökereit, és egészen lenyűgöző kapcsolatot tartanak fenn az ökoszisztémában. Ezen a hálózaton keresztül a gombák és növények nemcsak táplálják egymást, hanem kommunikálnak is. Például, ha egy facsoportot vagy fát az erdő szélén kártevők támadnak meg, a gombafonalakon keresztül üzenetet küldhetnek a beljebb lévő fáknak, hogy felkészüljenek a veszélyre. Ezt az összhangot közelebbről figyelve meg, nem meglepő, hogy az ember elgondolkodik a világ hihetetlenül összetett tökéletességén, ami egy újabb ajtót nyit meg a spiritualitás felé is.