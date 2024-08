Ő majd harminc éve dolgozik a Babitsban, illetve a korábban önálló Művészetek Házában, s húsz év óta hivatalosan is ez a munkahelye. Két évtized alatt végigjárta a ranglétra minden fokát, mindent és mindenkit ismer, az új poszt mégis ad új feladatokat. Erről is beszél Szepesi László mikrofonja előtt, s elmondja azt is, hogy egy negyven éves jubileumra készül. Mert négy évtizede nyitotta meg kapuját a Művészetek Háza, s ebben a hamarosan kezdődő, augusztus 25-től jövő augusztusig tartó negyvenegyedik esztendejében negyven kiállítással felidézik az eltelt időszakot.