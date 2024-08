Ahogy azt korábban már megírtuk, a Dunamenti Halfesztiválra Tolna vármegye több csoportja is ellátogatott és bemutatkozott. Az esemény már pénteken kezdetét vette, ahol a látogatók egy Tracht (népviseleti) szépségversenyen is részt vehettek. Ezen különösen jól szerepelt Magenheim Kinga, aki Zombáról érkezett. Kinga az első helyezést viselet kategóriában, a második helyezést pedig dirndl kategóriában szerezte meg, ezzel is öregbítve települése hírnevét.

A Tracht versenyen hagyományos sváb népviselet kategóriában első helyezést ért el Magenheim Kinga

Fotó: Beküldött fotó

– Már nagyon régóta terveztem eljutni egy ilyen versenyre, de sajnos mindig csak utólag értesültem ezekről a lehetőségekről – mondta Kinga. – Most viszont épp hazafelé tartottam, amikor a Facebook feldobta ezt az eseményt. Láttam ugyan, hogy két nap múlva lesz a verseny, de úgy voltam vele, hogy ezt a lehetőséget nem hagyhatom ki.

Ezzel pedig Kinga kiváló döntést hozott, de csak a szerencsén múlt, hogy indulni tudott a versenyen.

– Hatalmas szerencsém volt, nemcsak a jelentkezéssel kapcsolatban, mivel a nagymamám pont másnapra tervezte, hogy kimossa a ruhákat, amelyeknek a keményítése ezután bizony napokig tartott volna. Egy nappal a megmérettetés előtt kisebb igazítások után már készen is álltak a viseleteim a megmérettetésre.

Emlékezetes előkészület és részvétel a versenyen

Kinga a szervezőkkel való kapcsolatfelvétel után gyorsan jelentkezett a versenyre. A nemzetiségi kategóriában négyen, míg a dirndl kategóriában tizenöten indultak. Bár az első helyet dirndl kategóriában másnak ítélték, Kinga számára a részvétel és a hagyományok bemutatása volt a legfontosabb. Kinga 81 éves nagymamája, Magenheim Katalin szintén elkísérte őt a versenyre, hogy jelenlétével is támogassa unokáját.

Kulturális Programok és Hagyományőrzés

Szombaton a kulturális programoké volt a főszerep, ahol Németkér, Mórágy és Bonyhád is bemutatkozott. Az előadások során a látogatók betekintést nyerhettek ezeknek a településeknek a hagyományaiba és kulturális örökségébe. Kinga ünnepi viselete az 1800-as évekre nyúlik vissza, az ükmamája ruhájának pontos mása, ugyanis azzal megegyező anyagokból és technikával készült.