Az emuk akár 60 kilogrammos testsúlyt is elérhetnek ezzel a világ második legnagyobb méretű madárfajaként tartják őket számon. A testmagasságuk pedig elérheti a 170 centimétert is. Hatalmas méreteik ellenére viszonylag veszélytelenek az emberre, ugyanis növényekkel táplálkoznak. Egyre többen tartanak ilyen állatot idehaza is udvarban. Van aki a húsáért, vagy tojásáért, más csak azért, mert látványos.

Távolról is könnyen felismerhető madár az emu. Forrás: Facebook

A most lencsevégre kapott emuról annyit lehet tudni, hogy Dombóvár és Kapospula között sétálgatott néhány órával ezelőtt, egy árok partján. A képhez hozzászóló egyik kommentelő azt írta, Dombóvár-Szőlőhegyről szökhetett meg.