Piactér kialakítására nyert 272 millió forint vissza nem térítendő támogatást a bátai önkormányzat. A projekt nyitórendezvényét kedden tartották a település központjában, a Béke és a Fő utca között elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonú üres telken, ahol majd megépül a piactér. Az ünnepélyes alkalmon köszöntőt mondott dr. Horváth Kálmán, Tolna vármegye főispánja. Kiemelte, örömére szolgál, hogy rövid időn belül a második jelentős projekt indításánál lehet jelen Bátán, hiszen nemrégiben kezdődött a bölcsőde építése, a munka pedig hamarosan befejeződik. Mindez bizonyítja, hogy talpraesett képviselő-testület és kiváló polgármester áll a település élén. A készülő beruházás kapcsán elmondta, hogy hiánypótló létesítményről van szó, amelynek tervezésénél az árusok és a vásárlók igényeinek kielégítésére egyaránt gondoltak.

A közösségi élet színtere is lesz a piactér

Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke azt hangsúlyozta, hogy kiváló termőterülettel büszkélkedhet a község, az új piac pedig lehetővé teszi, hogy egy helyen elérhetőek legyenek a helyi termelők portékái. Az önkormányzati ciklus végéhez közelítve nem feledkezett meg arról sem, hogy köszönetet mondjon Huszárné Lukács Rozália polgármesternek, aki tizennégy éven keresztül vezette Bátát, és októbertől átadja a stafétát a megválasztott új településvezetőnek. Munkáját méltatva elmondta, hogy számos beruházás megvalósult az elmúlt három ciklus során, több szellemi termék és turisztikai attrakció a mérlege Huszárné Lukács Rozália polgármesterségének.

A leköszönő faluvezető is háláját fejezte ki a vármegyei önkormányzatnak, a kormányhivatalnak és mindenkinek, aki közéleti tevékenységében támogatta. A piacról szólva elmondta, hogy a helyi őstermelők jelenleg házaknál árulnak, az új létesítmény viszont az árusítás mellett a közösségi élet színtere is lehet. És mivel civilben maga is őstermelő, bizton aktív részese lesz ennek is.

Meghatározó a falusi és a vallásturizmus

Huszárné Lukács Rozália arra is kitért, hogy a falusi és a vallásturizmus meghatározó a településen, évente 9-10 ezer vendéget fogadnak. A piactér számukra is lehetőséget teremt a helyi ízek megismerésére. A polgármester hozzátette, a bölcsőde, a piac megépítése, valamint az alszögi út felújítása volt a célja ebben a ciklusban. A tervei pedig még az idén megvalósulnak.