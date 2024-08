A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban tartott programon az önkormányzat és a COLONIA Alapítvány által életre hívott Virágos Bonyhádért! közösségi akció díjazottjait, továbbá a tanulmányi ösztöndíjasokat is köszöntötték. Előbbinél az „Együtt 1másért” Nappali Intézmény, György Krisztina, Rittinger Antalné, Vesztergombi Ádámné, Jaksa Györgyné, a Bezerédj 39. társasház lakói, Selyemné Jung Andrea, Szombath Jázmin és Fazekas Józsefné, Hufnágel Jánosné, valamint Micsku Zoltán részesült elismerésben Lőrinczné Dávid Máriától, a COLONIA Alapítvány elnökétől. Míg Bechtel Gerda Hanga, Berkecz Hanna Csenge, Anta Nikoletta, Varga Marcell és Kis Nikolett a sikeres tanulmányi ösztöndíjpályázata kapcsán vehetett át jutalmat.

Az eseményen Filóné Ferencz Ibolya mondott ünnepi beszédet. – Szent István szellemisége, az utókor számára fennmaradt gazdag öröksége áthatja mindennapjainkat – még ha erre a hétköznapokon nem is gondolunk. Nemzeti ünnepeink azonban arról szólnak, hogy valamire, vagy valakire emlékezünk, ami része a történelmünknek, a múltunknak, egyéni és közös sorsunknak. Szent István király több mint ezer éve olyan értéket hozott létre, amely a mai napig igazodási pont valamennyiünk számára – fogalmazott Bonyhád polgármestere. Majd hozzátette, megvalósította egy nép álmát, amely azóta is nemzetünk egységességét jelképezi.

Erkölccsel és hittel teli földben ültetett el egy fát olyan gondolattal, hogy gyökerével kapaszkodjon a földbe, de a törzse elég rugalmas legyen ahhoz, hogy ne törjék derékba az idők viharai. Minket, magyarokat már számtalanszor igyekeztek derékba törni, de gyökereinkkel mindannyiszor erősen kapaszkodtunk az anyaföldbe. Ezért van ma jelenünk. A múltunk sokszor meggyötört, de meg is erősített minket. Ezért van és lesz jövőnk. Mindannyiunk feladata és felelőssége nemzetünk jövőjéért cselekedni úgy, ahogy azt Szent István örökségül hagyta ránk. Építeni nemcsak nemzetállam szinten lehet és kell – folytatta a városvezető –, hanem itt helyben, a saját településünkön is. Az elmúlt öt évben is együtt gyarapítottuk városunkat: hol látványos módon, hol a háttérben dolgozva.