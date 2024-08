Harmadfokúra emelték szerda éjféltől a hőségriasztást, és augusztus 18. (vasárnap) éjfélig meghosszabbították. Erről a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján döntött az országos tisztifőorvos.

A hőség megviseli a szervezetet. Illusztráció: Getty Images

Igénybe veszi a szervezetet a tartós hőség

A folyamatos melegben fokozódik szervezet terhelése. A test hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. Ezért fontos, hogy az átlagosnál is melegebb napokon a lehető legelővigyázatosabbak legyünk. Fokozott odafigyelést igényelnek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, emellett ügyeljünk a házi kedvencekre is – hangsúlyozzák a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös sajtóközleményében.

Azt kérik a lakosságtól, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot, elsősorban vizet. Még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is rövid idő alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot! Az autóval közlekedőket különös óvatosságra intik, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg.

Akik a szabadságukat vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve felhevült testtel semmiképpen ne ugorjanak a vízbe. Várandós nők csak mértékkel tartózkodjanak a napon, ha testhőmérsékletük túlzottan felmelegszik, az káros lehet a baba egészségére.

A testmozgást tanácsosabb reggelre vagy estére időzíteni

A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység hőgutát okozhat. Ebben az állapotban a magas testhőmérséklet (40,5 Celius fok fölött) károsíthatja a sejteket és a hőszabályozó központot. Megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat. Kánikulában futni, kerékpározni kizárólag a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Aki mégis a biciklitúra vagy egyéb aktív pihenési forma mellett dönt a hőségriasztás ideje alatt, tartson gyakrabban pihenőt, álljon meg a közterületi nyomós kutaknál, hűtse csuklóját, tarkóját, vizezze be pólóját. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyet bárki igénybe vehet.