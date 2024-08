Huszonegy leendő tartalékos jelent meg pénteken reggel, Szekszárdon, a toborzóirodán, hogy kiderüljön, megkezdhetik-e katonai szolgálatukat. A területvédelmi erők alapköve a jól kiképzett tartalékos, aki motivált, szereti és ismeri a hazáját, s tenni is akar érte. A honvédség pedig tapasztalatot, közösséghez tartozást, kiképzettséget, valamint anyagi megbecsülést kínál a belépőknek.

Kezdetben több hétig is tartott a folyamat, amelynek során kiderült, a jelentkező megfelel-e az elvárt követelményeknek. Lieszkovszky Larion hadnagy elmondta, mivel kampány hatására az érdeklődés jelentősen megnőtt, a Magyar Honvédség törekszik a bekerülési folyamat leegyszerűsítésére, meggyorsítására, így online is lehet jelentkezni az iranyasereg.hu oldalon, a korábbi 2-4 hetes jelentkezési folyamat pedig akár néhány napra is lerövidülhet.

Aki személyesen tájékozódna, felkeresheti a vármegyeszékhelyen a toborzóirodát, ahol a toborzók a beszélgetés során felmérik a jelentkező érdeklődési körét, kiválasztják azt a szolgálati formát, amely után érdeklődik. Emellett a jelentkezők számára rendszeresen szerveznek országosan, a lakhelyükhöz közel alkalmassági vizsgálatokat is.

A tartalékos szolgálati forma könnyen összeegyeztethető a polgári élettel, az munka vagy felsőoktatási tanulmányok mellett is lehetséges. A honvédség rugalmas kiképzési lehetőségekkel, tervezhető behívásokkal biztosítja, hogy akinek számít a haza védelme, az minél hamarabb és magas színvonalú felkészítést kaphasson.