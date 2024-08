Nem hozza el a világbékét, de mindenképp megfontolandó az ötlet, amiről én is csak nemrég szereztem tudomást. A közelmúltban megtapasztalhattuk, milyen az afrikai hőség, amiben a legszomorúbb az volt, hogy nemcsak a nappalok, de az éjszakák is elviselhetetlenül melegek voltak. Szekszárd utcáin, mint a kemotoxos legyek mászkáltunk hetekig, és szinte árnyéktól árnyékig menekültünk a hőség elől. Mondjuk ki, a betonrengeteg egyre kevésbé elviselhető. Az emberi arcokon gyöngyöző izzadtság, az eluralkodó tompa nyomottság mind-mind a hőség következményei. A klímaváltozás hatására egyre gyakoribbá váló hőhullámok mindenkit elgondolkodtatnak: meddig bírjuk még? Van kiút a városi hőségből?

A válasz, úgy tűnik, az égre emeli tekintetünket, na, nem a Napra. A megoldás ugyanis nem más, mint a lebegő kertek, azaz a SingularGreen projekt. Ez a futurisztikus kezdeményezés a hagyományos zöldfelületek egy merőben új megközelítését kínálja.

De mi is rejlik a lebegő kertek koncepciója mögött?

Ez a projekt nem csupán egy látványos megoldás a városképre, hanem valódi ökológiai szerepe is van. Ezek a kertek, tulajdonképpen növényekkel beültetett napvitorlák. Nemcsak árnyékot és friss levegőt biztosítanak, hanem természetes szűrőként is működnek. A növények levelei felfogják a port és más légszennyező anyagokat, miközben oxigént termelnek és csökkentik a hőmérsékletet. Az emberiség története során mindig is talált megoldásokat a természet kihívásaira. A lebegő kertek pedig pontosan ezt az ősi ösztönt hivatottak életre kelteni: a túlélést és a jobb életet.