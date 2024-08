Ez a város legolcsóbb üzlete, olyan is a vásárlóközönség összetétele. A nagytöbbség kispénzű. Tehát itt van a legtöbb lopás. Most megmondta a főnök a dolgozóknak, hogy velük fogja kifizettetni a kárt. Kérdés, hogy jogos-e ez. További kérdés, hogy az eladók is benne vannak-e a buliban – szemet hunyással, netán tevőleges csencseléssel –, vagy vétlenek. Nem könnyű a helyzet. Húsz éve még munkaerőtúlkínálat volt, ma már lasszóval kell árufeltöltőt és pénztárost szerezni. Meggondolandó, hogy kirúgjanak-e valakit egy kis botlás miatt. Mindennapos a dilemma. Ahogy a költő mondja: fölkel a nap, így veszi kezdetét / a megnyerhető veszteség.