Augusztus 9. és 12. között lehet licitálni a két, újszerű állapotú, bőrből készült lószerszámra, amelyek becsült értéke mintegy félmillió forint, de most akár negyedmillióért is megszerezhetők. Az árverés előtt, augusztus 2-án a Gyulai Törvényszéken tekinthetők meg az eszközök.

Emellett a több mint 1 millió forint becsült értékű, mintegy 140 darab új plüssállatra is lehet ajánlatot tenni augusztus 30-tól 4 napon át. Ezekre is akár az értékük feléért le lehet csapni és meg is tekinthetők személyesen az esemény előtt, Szegeden.

A tételekre ajánlatot tenni, regisztrálni, valamint bővebben tájékozódni a NAV árverési oldalán lehet.