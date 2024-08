Néhány napon belül elkészül a duplájára növelt alapterületű kutyafuttató. A területet sokan használják nap mint nap, így jónéhányan örülnek a bővítésnek.

Árnyékos területtel bővül a szekszárdi kutyafuttató. A szakemberek már a kerítés felállításán dolgoznak.

Fotó: Denes Martonfai

A már most is ott levő kutyafuttatót 2019-ben alakították ki, kezdetben a sorsa viszont nem volt viszontagságoktól mentes: az eredeti elképzelés szerint az Alkotmány utcában kapott volna helyett, ott, ahol most egy zárható játszótér található. A közeli háztömbökben lakók viszont ezt nem szerették volna, ezért Máté Péter javaslatára került a mostani helyére, ahol úgy tűnik be is vált.