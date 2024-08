Kulturális programok és az együvé tartozás erősödése

A kétnapos rendezvény során számos program várta a résztvevőket. A vendégeket a Simontornyai Várba és a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesülethez is elkalauzolták, ahol megismerhették a helyi kulturális értékeket. Szombaton a falunapok keretében a perbetei és mikóújfalui csapatok fellépései mellett egy hivatalos ceremóniára is sor került, ahol a testvérkapcsolat megújítását ünnepelték.

„A legmeghatóbb pillanat számomra az volt, amikor a Mikóújfaluból érkező fiatalok eljátszották a székely himnuszt, majd a perbetei csapat a magyar himnuszt énekelte. Ez az összetartozás és a közös értékek megőrzésének szimbóluma volt” – mondta Szabó Lászlóné, hozzátéve, hogy az ilyen pillanatokért érdemes dolgozni a testvérkapcsolatok fenntartásán.

Közel 100 vendég érkezett Felvidékről és Erdélyből Szárazdra

A rendezvény nemcsak a barátságokat erősítette, hanem bemutatta, hogy egy kistelepülés is képes nagy dolgokra. A jubileum sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a külhonból érkezett vendégek is elégedetten és élményekkel gazdagon távoztak. Szárazd ismét bebizonyította, hogy kis településként is képes meghatározót alkotni, és büszkék lehetnek a településen élők arra az összefogásra, amelyet a rendezvény során tanúsítottak.