Nagy megtiszteltetésként élte meg, hogy Szekszárd város vezetése gondolt rá, és Pro Urbe díjjal ismerte el eddigi tevékenységét. – Bár a szakmában töltött aktív éveim, már 15 éve lezárultak, örömmel tölt el, hogy ennyi idő elteltével is, értékként tekint rá a város – mondta Keszthelyiné Vajda Mária.

Keszthelyiné Vajda Mária és Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a Pro Urbe díjjal

Fotó: Kiss Albert / Forrás: Forrás: Tolnai Népújság

Keszthelyiné Vajda Mária így emlékszik a kezdetekre

A család és felmenői 80 éve dolgoztak-dolgoznak a vendéglátásban, természetesen éppen úgy, ahogy a történelem engedte. – Én annak idején a vendéglátó főiskolán végeztem a fővárosban, de a tanulmányok befejeztével visszatértem Szekszárdra – mondta Mária

– A szamárlétrát végig járva kerültem a Gemenc szállóba étteremvezetőként. Izgalmas időszaka volt ez az életemnek, született három gyermekem,

Vanda 1971-ben, Orsi 1975-ben és Szabolcs 1977-ben de a gyerekek mellett sikerült a szakmai karrieremet is építeni, férjemmel, aki szintén a vendéglátásban dolgozott (talán egy kicsit ezért is) 1982-ben elváltunk. A Gemencben töltött 20 év fantasztikus időszak volt, az étterem, a presszó, a

drink bár, az éjszakai bár, a sörkert, az ökörsütés, a jazz vacsorák, a kínai estek és még sorolhatnám. Az ott összeállt 70 fős csapat szakmailag és emberileg is nagyot alkotott, és igazi kollektívaként működött.

– De a történelem közbeszólt, jött a rendszerváltás, és 1992-ben a Pannónia Vállalat privatizálta a szállodát. Bár akkori igazgatónk és élettársam Csorba László vezetésével szerettük volna szinte valamennyi dolgozó résztulajdonlásával megvásárolni szállodát, de sajnos ez nem sikerült.

Az okokat ennyi év után már nem szeretném részletezni, gyógyíthatatlan sebeket okozott ez akkoriban sokunknak. Új tulajdonosok érkeztek, akik a vezetőséget azonnal menesztették. Ha időnként a szálloda felé járok, még ma is összeszorul a szívem, hogy mi lett ebből a csodálatos helyből.

Neves szállodából került a közétkeztetésbe

– Szinte észre sem vettem, de a gyerekeim is magukba szívták ezt a csodálatos szakmát. A család első vállalkozója a lányom, Vanda volt, aki a vendéglátó iskola után az akkor még Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola büféjét üzemeltette. Ő szólt miután munkanélküliek lettünk, hogy az iskola bérbe adja az üzemi konyháját. Kicsit keserű szájízzel, de megpályáztam. Tudtam, ez nem ugyanaz a munkaterület, mint amelyen addig dolgoztam egy három csillagos szállodában. Talán kicsit kényszerből, de '93-ban céget alapítottunk. Közétkeztetésben dolgozni más kihívást jelentett.