A szentmisét Keresztes Andor máriagyűdi esperes plébános celebrálta, aki megható beszédében az otthon erejét hangsúlyozta. Az esperes plébános kiemelte, hogy a bukovinai székelyek számára a fesztivál nem csupán egy kulturális esemény, hanem egy lelki találkozási pont is, ahol újra és újra megerősíthetik közösségüket és identitásukat.

A Kaszinókert ad otthont a 35. Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál kulturális programjainak

Fotó: Máté Réka

A szentmisét követően a fesztivál hivatalos megnyitó ünnepsége a Kaszinókertben folytatódott, ahol Filóné Ferencz Ibolya polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Köszöntőjében kifejezte örömét, hogy idén is ilyen sokan látogattak el Bonyhádra, ami évről évre egyre inkább találkozási ponttá válik a bukovinai székelyek számára. A fesztiválon jelen volt Madéfalva polgármestere, Szentes Csaba is, aki szintén köszöntötte a résztvevőket. Beszédében megemlékezett a Madéfalvai veszedelemről, amely a bukovinai székelyek történelmének egyik legtragikusabb eseménye. Szentes Csaba hangsúlyozta, hogy a történelmi emlékezet és a közös múlt megőrzése különösen fontos, hogy a jövő nemzedékei is megértsék és tiszteljék őseik áldozatát és kitartását.

A nyitónap ünnepi programsorozata méltó kezdete volt a háromnapos fesztiválnak, amely számos színes programmal, néptánccal, népzenével és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. A fesztivál nemcsak a bukovinai székelyek, hanem minden érdeklődő számára kiváló alkalom, hogy betekintést nyerjenek a gazdag bukovinai kultúrába és hagyományokba.