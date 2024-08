Bechtel Gerda Hanna, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 9./A osztályos tanulója. Általános iskolai, gimnáziumi és zeneiskolai tanulmányait minden évben kitűnő eredménnyel és tantárgyi dicséretekkel zárta. A bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanszakának növendékeként számos megyei, regionális, országos és nemzetközi zongoraversenyeken mérethette meg magát, remek eredményeket elérve. 2023 nyarán az Oktatási Hivatal tananyagfejlesztési projektjében német nyelvű hangfelmondóként tevékenykedett Budapesten. A pályázati támogatás hozzásegíti ahhoz, hogy részt vehessen különböző tehetséggondozó programokon, tanulmányutakon, valamint tanulmányi versenyeken. Emellett ahhoz is, hogy eredményesen készülhessen fel az egyetemi továbbtanulásra.

Berkecz Hanna Csenge a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákja, matek-fizika tagozatos osztályban. Általános iskolás 8 éve során mindvégig kitűnő tanuló volt és a gimnáziumban sem rontott a jegyein, hiszen 9. osztályban jeles, majd 10-11. osztályban kitűnő bizonyítványt vehetett át. Számos tanulmányi versenyen vett részt az évek során, kiváló eredményeket elérve. A tanuláson kívül a sport is jelentős szerepet játszik az életében. Általános iskolában évekig atletizált, rengeteg eredménnyel és sikerrel. Kisiskolás korában kezdett el röplabdázni, amely meghatározó volt az életében és a mai napig ez áll a szívéhez legközelebb. Célja, hogy az érettségi után felvegyék a Budapesti Műszaki Egyetemre, azon belül is informatika vagy mérnök szakra. Ennek érdekében igyekszik továbbra is szorgalmasan tanulni, készülni az érettségire, hogy sikerüljön a tervét megvalósítania.

Anta Nikoletta Erika a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola elvégzése után a pécsi Koch Valéria Gimnáziumba folytatta tanulmányait. Emelten tanulja a németet, szép sikereket elérve. Tíz éve tagja a Kränzlein Néptánc Egyesületnek, fiatal kora ellenére megannyi sikeres fellépést tudhat maga mögött. Példás tanulmányi és közösségi eredményei révén veheti át a COLONIA Alapítvány ösztöndíját.