Szakmai pályafutás

Berci bácsi mindig is nagy tisztelettel és szeretettel emlékezik vissza tanáraira és osztálytársaira. Az iskolai élet egy nagy családhoz hasonlított számára, ahol nemcsak a tanárok, hanem az összes iskolai dolgozó is tanított és szerette a diákokat. A középiskola elvégzése után, okleveles mezőgazdasági és állattenyésztési technikusként végzett, és a sportban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Tanárai és igazgatói segítették a döntésben, hogy testnevelői pályára lépjen. Pécsett elvégezte a főiskolát, majd Szekszárdon birkózó edzőként, Decsen pedig testnevelőként dolgozott. Tanítványai rendszeresen részt vettek az országos versenyeken.

Visszatérés és további eredmények

1982-ben visszatért régi iskolájába, a Csapó Dániel Gimnáziumba, ahol nevelőként és testnevelő tanárként dolgozott. Itteni tanítványai kiemelkedtek a távolugrásban, hármasugrásban, labdajátékokban és diszkoszvetésben is, sokan közülük országos bajnokságot nyertek. Az iskolai sportélet fejlődéséhez nagyban hozzájárult, és sikerült kiharcolnia egy hatalmas sportcsarnok építését Palánkon.

Beödők Bertalan és Takácsné Gehring Mária

Személyes élet és közösségi szerepvállalás

Berci bácsi 1961-ben megnősült, és Decsen telepedett le. Azóta is aktívan részt vett a sárközi települések rendezvényein, és az iskola 60 éves évfordulóján ünnepi beszédet mondott. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg kapcsolata az iskolával, hiszen továbbra is részt vett annak életében és számos projektben. Fontosnak tartotta elődeink régi gazdasági eszközeinek megőrzését, ezért az udvarában egy kisebb mezőgazdasági múzeumot alakított ki.

Gyűjtemények és hagyományőrzés

Beödők Bertalan számos vadászati trófeát gyűjtött, köztük szarvasagancsokat és egyedülálló a vaddisznóagyar-gyűjteménye. Tiszteletét a magyar parasztemberek iránt azzal is kifejezte, hogy megalapította középiskolája múzeumát, melyet tanulói segítségével hozott létre. Emellett a Csapó Dániel Baráti Kör és a Csapó Dániel Közhasznú Alapítvány létrehozásában is szerepet vállalt, melyek a mai napig támogatják az iskola tanulóit és tanárait.