Azt, hogy ebben a sok hete tartó forró időszakban hogy érzik magukat a kutyák, azt Szekszárdon legjobban az ipari park melletti kutyamenhelyen tudják, hisz ott majd negyed ezer eb tölti napjait. Így ott érdeklődött Szepesi László Fiát Szilviától, a menhely vezetőjétől, akit emlegetnek úgy is, mint a kutyák védőangyala.

Most ott naponta sok hektoliter víz fogy, a fák árnyéka védi a kenelek lakót, akik közül naponta néha több is igazi gazdára talál. És sokan vannak, akik segítenek. Viszont, mondja, még mindig nem elég nagy a szigor a kutyákat kínzókkal, meg azokkal szemben, akik csak tartják a kutyákat, de nem gondoskodnak róluk. Jószágaik nincsenek beoltva, így nincs is a bőrük alatt az a bizonyos kutyachip.