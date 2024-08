Szabó Péter, Paks polgármestere a keddi rendkívüli önkormányzati ülésen, majd később, a városháza előtti tüntetésen elhangzottakkal kapcsolatban az alábbi közleményt küldte el a Teol.hu-nak. A közleményt változtatás nélkül közöljük.

Kedves Paksiak!

Tudom, hogy egy választási kampány során nagyon sok minden elhangzik valós és valótlan állítás egyaránt. A kampánynak lassan két hónapja vége, a választást egy függetlennek kikiáltott, de azóta nyíltan felvállalt MSZP-s polgármesterjelölt nyerte és az ő ideológiáját támogató jelölti csoport. Én ezt tudomásul vettem, gratuláltam és jó munkát kívántam nekik.

Ahelyett, hogy örülnének a győzelemnek, értékelnék a paksiak akaratát, egy rendkívül negatív, lázító és alaptalan vádaskodásba kezdtek azt megelőzően, hogy Magyarország Kormánya bármilyen döntést hozott volna.

Tegnapra tüntetést szerveztek a Polgármesteri Hivatal elé, amely tüntetést egy testületi ülés előzött meg. Ennek végén újságírói kérdésre adtam nyilatkozatokat (Telex, 24.hu), melyet tudtom nélkül egy PDF-s idősebb úriember felvett telefonra, majd kivágva egy részletet Barnabás István idézte a demonstráción, illetve feltették a saját Facebook-oldalukra. Képviselőtársam magatartása nem lep meg, hiszen öt éven keresztül hazugságokkal, félinformációkkal és csúsztatásokkal igyekezett félrevezetni a paksiakat. Ezzel a célja a frakcióm lejáratásán túl a maga dicsőségének emelése volt.

A tisztánlátás kedvéért: a Kormány döntését nem állt és nem is áll módomban sem befolyásolni, sem értékelni. Arról a rendelet megjelenéséig nem tájékoztattak, sajnálattal vettem tudomásul. Mert ha dönt egy kormány, akkor azzal politikusként egyet fogok érteni, alkalmazkodnom kell hozzá, párbeszédet kezdeményeztem, mert a kritizálás még soha semmit nem oldott meg! Viszont elmondtam a nyilatkozatban is, hogy a Kormány eddig is támogatta Paks városát 12 milliárd forinttal és ezután sem fogja elengedni a város kezét! Számítok arra, és ezért mindent megteszek, hogy a jövőben is kapjon a város támogatást! Lobbizni fogok, hogy ha nem is az eddig megszokott módon, más forrásból vagy módon, de ne maradjon Paks egyéb bevétel nélkül!