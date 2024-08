Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa ismertette, hogy milyen okai vannak az úgynevezett bűzmirigy problémáknak. Miért érzünk furcsa illatokat, ha megijed a kutyánk?

A kutyák a szagok által információkat is közvetítenek a többi állat számára, gyakran előfordul, hogy ha megijednek, furcsa illatokat érzünk. Illusztráció: Shutterstock

Megijed a kutya

Az állatorvos megkeresésünkre elmondta, hogy a végbél legvégső szakaszán, kutyákban és macskákban is, két oldalt egy páros mirigy található, amelyeknek kettős biológiai funkciója van: egyrészt az ürülék távozásakor síkosítják a végbélnyílást (ez segítséget jelent például a csont tartalmú kemény ürülék eltávozásában), másrészt a szagok által információkat is közvetítenek a többi állat számára. A végbélmirigyek ürülését általában a megfelelő keménységű széklet biztosítja, amely ürüléskor nyomást gyakorol a mirigyekre, így a váladék a széklettel együtt távozik. Az ürülés másik mechanizmusa a szociális kapcsolatok során valósul meg (ezért is fontos lehet a rendszeres sétáltatás, főleg az egyedül tartott kutyáknál); biztosan sokan tapasztalták már, hogy ha a kutya megijed, néha nagyon bűzös szag jelentkezik a környezetében.

Lássuk át a problémát

Dr. Jakab Ferenc állatorvos hozzátette, hogy probléma akkor szokott lenni, amikor a mirigy hosszú időn keresztül nem ürül, ilyenkor a pangó váladékban baktériumok szaporodnak el és gyulladás jelentkezhet. A gazda azt veszi észre, hogy az állat, kutya gyakran nyalja a végbél környékét, esetleg húzza a fenekét a földön („szánkázik”) – ez a viszketés, irritáció miatt van (sokszor, tévesen, ezt bélférgesség tünetének gondolják). Ha a mirigy kivezető nyílása eltömődik, akkor tályog alakulhat ki, amelyet egy fájdalmas duzzanat jelez, később ez szerencsés esetben spontán megnyílik és véres genny ürül belőle. Sajnos, főleg idősebb kutyáknál a mirigyek rákos elváltozása is előfordul.