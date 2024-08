40 ÉVE Vihar utáni helyzetkép. Kedden este, illetve éjszaka óriási vihar tombolt szinte az egész megyében. Este tíz óra után zivatar tört ki, dörgés és villámlás kíséretében. Körülbelül két óra alatt 27 milliméter csapadék zúdult le, amihez a reggeli órákban még 18,7 milliméter esett. A levegő relatív páratartalma százszázalékos volt. Szekszárdon a Mérey lakótelep fölötti hegyoldalról lezúduló víz több helyen megbontotta az úttest aszfaltját, iszapot és hordalékot sodort magával. A Marx Károly utcában, a Fürdőház utcában és a Mérey utcai óvoda környékén aszfaltdarabok, kátyúk és igen nagy mennyiségű iszap jelezte a vihar utáni állapotot. A tűzoltóság jelentése szerint a szekszárdi állami egységeket Kismányokra hívták, mert az utcai árkok nem tudták elvezetni a vizet, így pincék és gazdasági épületek kerültek víz alá. A paksi konzervgyár is a tűzoltók segítségét vette igénybe. A bölcskei önkéntesek és a paksi állami egységek szivattyúzták ki a nagy mennyiségű vizet. (Tolna Megyei Népújság, 1984. augusztus 9.)

40 ÉVE Víztelen díszkút. Túlélte a fagyos téli hónapokat, s tavasz idején még mindkét funkcióját jól betöltötte a szekszárdi Korzó Áruház előtt álló kis pihenőhelyen az ivókút: szépítette a kis teret és a szomjazóknak hús vízzel is szolgált. Most viszont, a turistaforgalom tetőfokán, csak egyoldalúan működik: különleges, öncélú dísz lett, mivel a csapja rossz, vizet nem ad. Pedig többen is próbálkoznak vele, többnyire külföldi turisták és gyerekek. De a víz csak szivárog belőle, inni itt nem lehet. A díszkút ezért most inkább bosszantja, semmint felüdíti az erre járókat. (Tolna Megyei Népújság, 1984. augusztus 8.)